كشف صحيفة «وول ستريت جورنال» عن قيام حكومة الوحدة الوطنية بطلب مساعدات من واشنطن لاسترداد عشرات المليارات من الدولارات والأصول المملوكة للدولة الليبية

وذكلات صحيفة «وول ستريت جورنال» أنّ حكومة الوحدة تتحدّث أنّ هذه الأموال تمت سرقتها فترة النظام السابق، وأنّه جرى إخفاؤها في جميع أنحاء العالم.

وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين في عام 2016 قدرت ما يصل إلى 120 مليار دولار من الأموال الليبية المنهوبة.

وتبذل حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، جهودا للإفراج عن الأموال الليبية المجمدة منذ عام 2011، والمقدرة بعشرات المليارات من الدولارات.

The post لاسترداد عشرات المليارات.. حكومة الوحدة تطلب مساعدة الولايات المتحدة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا