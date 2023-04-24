هبوط أسعار النفط بنسبة 1٪ وسط حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية ورفع أسعار الفائدة

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1٪، اليوم الإثنين، حيث فاقت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على الوقود الدعم من احتمال تشديد الإمدادات بشأن تخفيضات الإمدادات في أوبك +.

وتراجع خام برنت 91 سنتا أو 1.11 بالمئة إلى 80.75 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.96 دولار للبرميل، منخفضا 91 سنتا أو 1.17 بالمئة.

وانخفض كلا العقدين بأكثر من 5٪ الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي لهما من خمسة، حيث انخفض الطلب الضمني على البنزين في الولايات المتحدة عن العام الماضي، مما أثار مخاوف من حدوث ركود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن ترفع البنوك المركزية من الولايات المتحدة إلى بريطانيا وأوروبا أسعار الفائدة عندما تجتمع في الأسبوع الأول من مايو، في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع بعناد.

كما أدى التعافي الاقتصادي الصيني الوعر من كوفيد 19 إلى غموض توقعات الطلب على النفط، على الرغم من أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت يوم الجمعة أن أكبر مستورد للخام في العالم جلب كميات قياسية في مارس.

وتجاوزت واردات الصين من كبار الموردين روسيا والسعودية مليوني برميل يوميا لكل منهما.