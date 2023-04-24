تغيير جديد .. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 24 ابريل 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 24 ابريل 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 24 ابريل 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️

ب4.7806 دينار

الدولار 🇺🇲

ب5.1350 ~5.1300 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.6000 ~5.5600 دينار

▪️ الباوند =6.27 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳

نقداً

625 دينار تونسي

تحويل

610 دينار تونسي

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.1625 ~5.1575 دينار

آونصة الذهب 1982.22 $

اسعار كسر الذهب:

▪️كسر ذهب 18 ب247.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب288.16 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب301.88 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب329.33 دينار

▪️ذهب مستعمل 18

ب265 ~280 دينار 🔼

▪️ذهب مستعمل 21

ب 310 ~330 دينار 🔼

▪️ذهب جديد 18

ب315 ~350 دينار 🔼

▪️ذهب جديد 21

ب335 ~365 دينار 🔼

اسعار الفضة:

▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار 🔼

▪️فضة جديدة :

▪️ب08 ~25 دينار على حسب العيار