مصرف ليبي يعلن عن خدمة ويسترن يونيون بتخفيض وفروع جديدة

أعلن مصرف شمال أفريقيا، عن توفير خدمة ويسترن يونيون في عدد من فروع المصرف بتخفيض 30% على العمولات .
وأشار مصرف شمال أفريقيا، أن الخدمة متوفرة في الفروع التالية (الرئيسي – صرمان – حي الأندلس – وادي الربيع – وكالة معيتيقة – وكالة سيدي السائح- فرع مسلاته – صبرته – شحات).
وتُمكن الخدمة من تحويل أموالك بسرعة وأمان من ليبيا إلى جميع أنحــــاء العالـم وللإستفادة من الخدمة قم بزيارة أحد الفروع مع تعبئة النموذج الخاص بالخدمة.
خطوات الإرسال كالتالي:-
- بعد تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
- تتم عملية الدفع للقيمة المراد تحويلها.
- إستلام إيصال التحويل.
ونوه مصرف شمال أفريقيا، الى أن العمل جاري على توفير الخدمة في كافة الفروع .
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