مصرف ليبي يعلن عن خدمة ويسترن يونيون بتخفيض وفروع جديدة

أعلن مصرف شمال أفريقيا، عن توفير خدمة ويسترن يونيون في عدد من فروع المصرف بتخفيض 30‎%‎ على العمولات .

وأشار مصرف شمال أفريقيا، أن الخدمة متوفرة في الفروع التالية (الرئيسي – صرمان – حي الأندلس – وادي الربيع – وكالة معيتيقة – وكالة سيدي السائح- فرع مسلاته – صبرته – شحات).

وتُمكن الخدمة من تحويل أموالك بسرعة وأمان من ليبيا إلى جميع أنحــــاء العالـم وللإستفادة من الخدمة قم بزيارة أحد الفروع مع تعبئة النموذج الخاص بالخدمة.

خطوات الإرسال كالتالي:-

بعد تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.

تتم عملية الدفع للقيمة المراد تحويلها.

إستلام إيصال التحويل.

ونوه مصرف شمال أفريقيا، الى أن العمل جاري على توفير الخدمة في كافة الفروع .