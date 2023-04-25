استقرار أسعار النفط مع تقييم المستثمرين الطلب على الوقود في الصين ورفع أسعار الفائدة

أخبار ليبيا 24

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها الجلسة الماضية في الوقت الذي يُقيّم فيه المستثمرون الطلب القوي على السفر خلال فترة العطلة في الصين، والذي قد يدعم الطلب على الوقود مع احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في دول أخرى لتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتراجع خام برنت، في التعاملات المبكرة، 3 سنتات إلى 82.70 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 78.73 دولارًا للبرميل، بحسب رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 1 بالمئة، يوم الإثنين، وسط تفاؤل بأن السفر في عطلة في الصين سيزيد الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتشير الحجوزات في الصين للرحلات الخارجية خلال عطلة عيد العمال القادمة إلى التعافي المستمر في السفر إلى الدول الآسيوية.

ومع ذلك، لا تزال الأرقام بعيدة عن مستويات ما قبل كوفيد، مع ارتفاع أسعار الرحلات الجوية الطويلة وعدم توفر رحلات كافية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أدت التوقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول إلى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمس، مما دعم مكاسب أسعار النفط.

ويمكن أن يساعد ضعف الدولار الأمريكي الطلب العالمي على النفط بجعله أرخص لحاملي العملات الأجنبية في البلدان الأخرى.

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن احتمال قيام البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لكبح جماح التضخم، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويضعف الطلب على الطاقة.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عندما يجتمعون في الأسبوع الأول من شهر مايو.