تغيير جديد .. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.776 د‫.‬ل – للبيع – 4.7522 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1400 ~5.1350 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.6100 ~5.5700 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

625 دينار

▪️ الباوند =6.27 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.1650 ~5.1600 دينار

▪️ تحويل دبي المشير طرابلس 🇱🇾

حواله 5,17 دينار

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب247.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك =251.00 للجرام

دولار بشيك التجارة والتنمية =5.30.50 دينار