صعود أسعار الذهب في السوق الليبي الثلاثاء 25 ابريل 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الثلاثاء) 25/04/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر اونصة الذهب اليوم :

آونصة الذهب 1987.5 $

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب248.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب289.91 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب303.72 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب331.33 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب265 ~280دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب 315 ~335 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب315 ~355 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب335 ~365 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب08 ~25 دينار على حسب العيار