خبير اقتصادي يتحدث عن أموال القذافي بالخارج ويتحدى المسؤولين

أكد الخبير الاقتصادي، سعيد رشوان، عدم وجود لأي أموال تخص الزعيم الراحل معمر القذافي في الخارج، متحديًا أي مسؤول أن يواجهه بعكس ذلك.

وقال رشوان، في تصريحات تليفزيونية أن :”الحديث بأن القذافي أو أي من رجاله أخرج 120 مليار دولار أموال وذهب وآثار خارج البلاد، لا أساس له من الصحة، وهذا الكلام أنا مسؤول عنه أمام أي لجنة قضائية محلية أو دولية أو لجنة تقصي حقائق”.

وأضاف رشوان، إذا اكتشفوا أي حسابات في أي بنك في العالم باسم القذافي أو أسرته أو من يعملوا معه، فيمكنهم محاسبته، لكنهم لن يجدوا شيئًا ولو حتى مليون واحد.

وتابع رشوان :”عندما يقولون أموال منهوبة، لماذا لا يذكرون أسماء من نهبها، وأرقام الحسابات، وأين هذه الأموال، وكم تبلغ قيمتها؟”.

وأشار رشوان، الى أن هذه الدعاية بدأوا بها منذ الربيع العربي وقدموها للناس كذبًا وزورًا، وحتى الآن نعيش هذه الكذبة مؤكدًا أن هذا الكلام له أبعاد سياسية، حتى يمكنهم إقصاء بعض الناس من الانتخابات، ويريدون شق الصف فيها.

وأكد رشوان، أن هناك أموال ليبية في الخارج كانت تحت إدارة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الخارجي الليبي، وهذه مؤسسات شرعية مسؤول عنها أشخاص بعينهم، ولو اعتبروا هذه المؤسسات مملوكة للقذافي هذا موضوع آخر.

وأوضح رشوان، أن الأموال المُجمدة في الخارج باسم مؤسسات، وليست باسم أشخاص بعينها، وهذه المؤسسات تعمل وفق القانون الليبي، وهذه الأموال يجب الحفاظ عليها في أماكن آمنة.

وأشار رشوان، الى أن هذه الأموال المجُمدة كان يتم تشغيلها في الخارج من أجل الشعب الليبي والخزينة الليبية، وهذا أمر معروف من قبل 2011.

وقال رشوان، :”كنت أعمل لأكثر من 25 عامًا في إدارة الأموال الليبية ما بين وزارة المالية ومؤسسات عديدة، ومسؤول عن كلامي فيما يخص كل مليم خاص بليبيا خارج البلاد”.