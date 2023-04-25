وزارة الاقتصاد تطلب من الجهات الضبطية تنفيذ قرار حظر استيراد لعب الأطفال التي تحتوي على مقذوفات

طرابلس 25 أبريل 2023 (وال)- طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من كافة الجهات الرقابية والضبطية، ضرورة متابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 541 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2022 م، بشأن حظر استيراد لعب الأطفال بشكل مسدسات أو بنادق التي يستخدم معها مقذوفات من أجسام صلبة مثل الخرز والسهام.

وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على فيسبوك؛ فإن هذه الألعاب تضاف إلى قائمة السلع المحظور استيرادها وفقًا لأحكام المادة ( 3 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م.

وكانت إدارة مستشفى العيون بطرابلس قد أعلنت أمس أنه استقبل ما لايقل عن (400) حالة إصابة في العين بين الأطفال خلال أيام عيد الفطر بسبب استعمال ما يعرف بـ “مسدسات الخرز.

وأضافت إدارة المستشفى عبر صفحتها على فيسبوك أن عدد الحالات المصابة التي يتطلب وضعها الصحي الإيواء بالمستشفى بلغت نحو 45 حالة، مشيرة إلى أنه سبق وأن حذّرت من استعمال مثل هذا النوع من الألعاب لما تسببه من أضرار.

كما أعلنت إدارة مستشفى الشهيد أمحمد المقريف المركزي التعليمي بأجدابيا إصابة (41) طفلا خلال اليومين الماضيين بإصابات متفاوتة ناجمة عن استخدام الألعاب النارية الخطرة والمحظور استيرادها. (وال)

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