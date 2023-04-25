خاص.. “الحاراتي” يصرح لصدى حيال قرار وزير الاقتصاد والتجارة بضرورة متابعة حظر واستيراد ألعاب الأطفال

صرح الخبير القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بشأن إعادة توجيه قرار وزير الاقتصاد والتجارة بحظر مسدسات الأطفال (الخرز)، وهذه المسدسات تعد من السلع المحظور استيرادها في ليبيا، وذلك وفقًا لما يقضي به نص المادة الأولى من قرار الوزير الاقتصاد والتجارة رقم 541 لسنة 2022 بشأن حظر استيراد سلع.

وأضاف “بالقول”: بالتالي فإن هذا الصنف من الألعاب يعد دخوله إلى ليبيا والمتاجرة به ممنوعاً، وهنا يجب أن تجيب مصلحة الجمارك عن كيفية دخول هذه الألعاب عبر المنافذ الليبية؟.

وتابع بالقول: كذلك لماذا لم يقم جهاز الحرس البلدي بلعب دوره المنوط به بمنع وضبط المتاجرين بتلك المسدسات التي ألحقت أضراراً جسيمة بالأطفال؟

وختم حديثه قائلاً: إن تقصير هذه الجهات الضبطية أدى بوزير الاقتصاد والتجارة إلى التوجيه بضرورة متابعة تنفيذ القرار الصادر عنه بالخصوص.

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