مديرية أمن طرابلس تبدأ في مرحلة جديدة من تنفيذ الحاجز الخرساني بالطريق السريع

طرابلس 25 أبريل 2023 (وال)- أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة ما قبل الأخيرة من تنفيذ الحاجز الخرساني على جانبي الطريق السريع.

وأوضحت المديرية – عبر صفحتها على فيسبوك – أن هذه المرحلة ستكون من جزيرة غوط الشعال إلى جزيرة الدرن، على أن تكون المرحلة الأخيرة من جسر طريق المطار إلى جسر حي دمشق، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تنفّذ من قبل شركة الأشغال العامة مصراتة، بالتعاون مع شركة الخدمات العامة ومكتب شؤون المرور.

وأشارت المديرية إلى أن هذه الخطوة تهدف لمنع وقوع الحوادث المرورية، داعيًا الجميع للإنتباه وأخذ الحيطة والحذر حفاضًا على السلامة العامة. (وال)

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