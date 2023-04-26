بالخير: المجتمع الدولي يعمل على حل أزمة توزيع الثروة بوتيرة بطيئة

الوطن| رصد

قال الكاتب سراج الدين بالخير، إن المجتمع الدولي يعمل على حل أزمة عدم التوزيع العادل للثروة في ليبيا لكن بوتيرة بطيئة، مشيرًا إلى أن حديث المشير حفتر الأخير موجه للمجتمع الدولي القائم حاليا على خلق آلية لضمان التوزيع العادل للثروات الليبية.

وأضاف بالخير في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن “تحذير قائد الجيش الوطني بشأن ضرورة وجود حل قبل فوات الأوان يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار”.

وحول الجهود الدولية لحلحلة تلك الأزمة، أوضح بالخير أن “مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير 2020 حول ليبيا لم يغفل على تلك المشكلة، حيث انبثق عن ذلك الاجتماع لجنة دولية معنية بليبيا بمشاركة كل الدول المشاركة في المؤتمر”.

وأضاف: “بدورها انبثق عن تلك اللجنة عدة لجان منها اللجنة الاقتصادية التي تبحث إيجاد حل للمشكلة وهو ما ناقشته في آخر اجتماع لها في فبراير الماضي، بقيادة البعثة الأممية لدى ليبيا وحضور المبعوث الأممي الخاص عبد الله باتيلي “.

وأشار إلى أن ذلك الاجتماع ناقش أهمية وجود مالية عامة شفافة لدولة ليبيا، يجب أن تكون خاضعة للمساءلة، إضافة إلى مراجعة التقدم في ملف إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي المنقسم.