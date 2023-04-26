ضبط متهمين بشراء وبيع مواد تخص الشركة العامة للكهرباء

بعد ورود معلومات لفرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية الواحات مفادها وجود محل لبيع الخردة يقوم بشراء وبيع مواد تخص الشركة العامة للكهرباء متمثلة في أبراج الضغظ العالي.

وعلى الفور تم فتح محظر تحري وبالتنسيق مع النيابة العامة ، توجهت دوريات الفرع إلى مكان المحل ؛ وتم ضبط مواد تخص الشركة العامة للكهرباء وأخرى تخص منظومة النهر الصناعي عبارة عن اغطية حديدية للخزانات المياه.

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتهم المتهمين الى النيابة العامة.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات مدير الادارة العامة للشرطة الكهربائية بشأن متابعة محال بيع الخردة التي تقوم ببيع وشراء المعدات والمواد الخاصة بالشركة العامة للكهرباء واجراء الجولات التفتيشية الدورية عليها وضبط المخالفين.