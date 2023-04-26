اقتصاد

خسائر فادحة.. نتفلكس تخسر أكثر من مليون مستخدم إسباني

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

خسرت شركة نتفلكس أكثر من مليون مستخدم في إسبانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحالي.

مجموعة أبحاث السوق «كانتار» أرجعت سبب الخسائر إلى فرص نتفلكس رسوماً شهرية بقيمة 5.99 يورو في أوائل فبراير على المستخدمين في إسبانيا الذين شاركوا تفاصيل كلمات مرورهم مع أُسَر أخرى، فضلاً عن استحداث إجراءات تقنية للكشف عن مثل هذه المشاركات.

وبحسب «كانتار» تضاعف إلغاء الاشتراكات خلال الربع الأول ثلاث مرات مقارنةً بالفترة السابقة.

وفي العام الماضي.. نشرت بلومبيرغ بياناتٍ أكد أن حجم إيرادات نتفلكس نمت في الربع الثاني بنسبة 8.6% لتصل إلى 7.97 مليار دولار.

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