خاص.. “شركة آد لتنظيم المعارض” تكشف عن تفاصيل المعرض الدولي الثاني للشحن وخدمات التوصيل

صرح مصدر مسؤول من شركة آد لتنظيم المعارض لصحيفة صدى الاقتصادية عن تنظيمهم للمعرض الدولي الثاني للشحن وخدمات التوصيل – شيبكس ليبيا 2023، حيث قال: سيقام المعرض من تاريخ 12-15 يونيو 2023 بمعرض طرابلس الدولي، ويعد أكبر معرض تلتقي فيه شركات النقل البحري والجوي والبري، والخدمات اللوجستية في شمال أفريقيا، وعلى السواحل الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، وسيستضيف ضمن فعالياته (المؤتمر العربي الأول للنقل والخدمات) بالتعاون مع اتحاد العالم العربي للنقل والخدمات، والذي يضم تحت مظلته أكثر من 50 شركة من الدول العربية، بالإضافة إلى المشاركات المحلية والدولية الكبيرة.

وبحسب المصدر فإن الجهات المشاركة لهذا الحدث تتمثل في الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، وشركات النقل بحراً وبراً وجواً، ووكالات وخطوط الشحن الدولية والمحلية، وشركات خدمات التراخيص والتفتيش والتخليص الجمركي، وشركات صيانة السفن والطائرات وقطع غيارها، وشركات المناولة والتفريغ ومعدات الموانئ والمطارات، وشركات خدمات البريد السريع والتوصيل والتسوق الإلكتروني، وشركات تكنولوجيا الشحن والتوصيل والبرمجيات.

أما الداعمون لهذا الحدث يتمثلون في وزارة المواصلات، وغرفة الملاحة البحرية الليبية، والهيئة العامة للمعارض، ومجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، وعدد كبير من الشركات العارضة.

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