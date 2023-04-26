الخليج العربي للنفط تبحث تدريب وتأهيل العناصر الوطنية وفق أعلى المعايير

بنغازي 26 أبريل 2023م (وال)- عقد بمقر شركة الخليج العربي للنفط، اجتماع تقابلي بين إدارة الشؤون الفنية بالشركة والشركة التقنية الليبية للأعمال الهندسية.

واستعرضت الشركة التقنية خلال الاجتماع إمكانياتها لغرض التدريب وتأهيل العناصر الوطنية بمختلف مواقع الشركة في مجال الفحص الهندسي والتكامل.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، التطرق إلى النقاط المستهدفة من هذا البرنامج وفق المعايير المتبعة في الشركة، إضافة إلى الاتفاق على دراسة العروض المقدمة من الشركة التقنية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال