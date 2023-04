أصدر الرئيس فلاديمير بوتين، مرسوما يضع أصول وأموال الدول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف الهيئة الفدرالية الروسية لأملاك الدولة، ردا على استيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها.

وجاء في المرسوم أن هذه الخطوة نابعة من “الضرورة الملحة للرد على الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة ودول أخرى لمصادرة أو تجميد أصول روسيا أو شركاتها ومواطنيها هناك”.

وورد في المرسوم أنه في حال حدوث مثل هذه الأعمال غير الودية، سيتم تكليف الوكالة الفيدرالية لأملاك الدولة بوضع اليد على ممتلكات وأصول مواطني وشركات الدول غير الصديقة في روسيا حتى إشعار آخر”.

وأضاف المرسوم: “يتم تمويل التكاليف المرتبطة بالإدارة المؤقتة لهذه الأصول من إيراداتها، على ألا ترفع يد هيئة ممتلكات الدولة عنها إلا بقرار من الرئيس الروسي”.

وقال الكرملين إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة فورتوم الفنلندية للطاقة ويونيبر الألمانية التي كانت تابعة لها جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، بأن القرار لا يتعلق بالملكية وإنما بسلطة إدارة الأصول، مشيراً إلى أن الإجراء يمكن توسيعه ليشمل أصولاً أخرى إذا لزم الأمر.

وتابع: “القرار يأتي رداً على الأعمال العدوانية التي تقوم بها الدول المعادية… وهذه الخطوة تعكس موقف الحكومات الغربية تجاه الأصول الأجنبية للشركات الروسية”.

وذكر متحدث الكرملين أن قرار بوتين “لا يتعلق بأمور الملكية ولا يحرم أصحاب الأصول منها… ويعني فقط أن المالك الأصلي لم يعد له الحق في اتخاذ قرارات إدارية”.

The post موسكو تُسيطر على أصول غربية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا