البنك الدولي: إدارة الهجرة ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف البنك الدولي، ضمن تقرير جديد عن «التنمية في العالم 2023: المهاجرون واللاجئون والمجتمعات»، أن إدارة الهجرة ومعالجتها سيساعدان في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي ويدعمان رخاء المواطنين بكافة فئاتهم الاجتماعية.

البنك الدولي لفت في دراسته إلى ارتفاع نسبة المسنين بين سكان مختلف بلدان العالم بوتيرة غير مسبوقة، مما يزيد من اعتماد العديد من البلدان على الهجرة حتى تتمكن من تحقيق نمو طويل الأجل، وهو ما يمثل فرصة جيدة لتحسين دور الهجرة في خدمة الاقتصادات والناس.

وقال البنك الدولي في دراسته التي نشرتها جريدة الشرق الأوسط: إن «تتناقص أعداد السكان في البلدان الغنية، وكذلك في عدد متزايد من البلدان متوسطة الدخل التي تعد تقليدياً من بين المصادر الرئيسية للمهاجرين، مما يزيد من حدة التنافس العالمي على العمالة والمواهب»