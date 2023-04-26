خاص.. “حبارات” يصرح حيال استقرار سعر الدولار ويفصح عن الناتج المحلي.. تابع التفاصيل

صرح الخبير الاقتصادي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بأن سعر الدولار مستقراً نوعاً ما عند 4.80 إلى 4.77 لأن الاحتياطي الأمريكي أعلن قبل شهر لن يشدد أكثر في السياسة النقدية خلال الفترة القادمة .

وأضاف بالقول: أما بالنسبة لأسعار السلع خلال شهر رمضان شهدت في بداياته إرتفاع في اللحوم وبعض السلع الأخرى لكن في نهايته شهد ارتفاع في أسعار الملابس، وكذلك هناك تراجع في أسعار اللحوم والدواجن والغذاء وحتى الملابس تقريباً.

حيث تسأل “حبارات” حول نصيب المواطن الليبي من الناتج المحلي وفقاً لتقرير صادر عن مجلة Global Financial الأمريكية والذي أظهر أن نصيب الفرد الليبي من الناتج المحلي الإجمالي ب 24559 دولار سنوياً .

كما يعتبر هذا الرقم بالطبع مبالغ فيه بل ومضلل والهدف منه صرف نظر الليبيين عن واقع اقتصادهم المتشظي والمتردي وايهامهم بأنه مزدهر .

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