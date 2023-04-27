ارتفاع طفيف لأسعار النفط بعد خسائر فادحة اليومين الماضيين

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الخميس، إذ لقيت الأسعار بعض الدعم بعد خسائر فادحة في الجلستين السابقتين مدفوعة بمخاوف من ركود أمريكي وزيادة صادرات النفط الروسية مما خفف من تأثير تخفيضات إنتاج أوبك.

وجرى تداول خام برنت عند 78.01 دولارًا للبرميل، بارتفاع 32 سنتًا أو 0.4 بالمائة فجر اليوم، بينما أضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا أو 0.3 بالمئة ليتداول عند 74.51 دولارًا.

وتراجعت أسعار النفط قرابة 4 بالمئة، أمس الأربعاء، لتواصل خسائرها الحادة من الجلسة السابقة مع مخاوف من الركود تلقي بظلالها على انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

واعتبارًا من إغلاق الأربعاء، انخفض خام برنت 4.9 بالمئة خلال الأسبوع، بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط 4.6 بالمئة.

وانخفضت الطلبات الجديدة للسلع الرأسمالية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس وتراجعت الشحنات، مما يشير إلى أن الإنفاق التجاري المنخفض على المعدات من المحتمل أن يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول.

وتراجعت حصة أوبك من واردات الهند من النفط بأسرع وتيرة في 2022/23 إلى أدنى مستوياتها في 22 عامًا على الأقل مع ارتفاع استهلاكها من النفط الروسي الأرخص ثمناً، بينما تكثف الصين أيضًا مشترياتها من نفط الأورال الروسي.

وسيكون تحميل النفط من الموانئ الغربية لروسيا في أبريل هو الأعلى منذ 2019 ، فوق 2.4 مليون برميل يوميًا، على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج.