إدارة القضايا الليبية تكسب القضية التحكيمية المقامة من شركة “شينهان” الكورية للإنشاءات

أحرز قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا بالدولة الليبية برئاسة / أحمد مختار بازامة – رئيس إدارة القضايا رئيس لجنة المنازعات المنظورة في الخارج ، نصراً جديداً، وذلك بكسب القضية التحكيمية المقامة من شركة شينهان الكورية للإنشاءات ضد الدولة الليبية، وذلك استناداً إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين ليبيا وكوريا لتشجيع وحماية الاستثمارات.

والجدير بالذكر أن الشركة كانت تطالب بتعويض قيمته تقدر ب 660,560,359.00 مليون دينار ليبي مع الفوائد المستحقة حتى تاريخ السداد الكامل، و تطالب بتعويضها عن جميع المصاريف القانونية التي تكبدتها في دعوى التحكيم ، وذلك بعد أن إدعت الشركة إخلال الجهات المتعاقدة معها (جهازي تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ) على تنفيذ أربعة مشاريع تتعلق بعقود إنشاء مباني سكنية ، و عقود بنية تحتية في كل من زليتن وطرابلس والزاوية .

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