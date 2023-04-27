أمن السواحل بالخمس يتسلم زورق بحري لتأمين الأهداف الحيوية المطلة على الساحل

الخمس 27 أبريل 2023 (وال) – سلمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، زورق بحري مطاطي سريع صنف 900 يحمل رقم 54 لفرع الإدارة العامة لأمن السواحل الخمس.

وجرى تسليم الزورق من قبل مدير الإدارة العامة لأمن السواحل لواء “البشير بالنور” أمس الأربعاء، بحضور مديري أمن الخمس وأمن منفذ ميناء الخمس ورئيس مركز الجمرك بالميناء، وعدد من أعضاء إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب وبعض أهالي المنطقة.

وقالت الوزارة أن تسليم هذا الزورق يأتي في إطار تعزيز تواجد الدوريات البحرية بمنطقة الساحل بالخمس، وتأمين الأهداف الحيوية المطلة على الساحل البحري ومكافحة الجرائم التهريب. (وال _ الخمس)

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