حكومة الوحدة تُعلن الأحد إجازة والإثنين عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال

طرابلس 27 أبريل 2023 (وال)- أعلنت حكومة الوحدة أن يوم الإثنين الموافق الأول من شهر مايو عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال في كافة المؤسسات والمرافق العامة، على أن يُراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم.

وأوضحت الحكومة أنه في مقام تطبيق المادة ( 17 ) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ( 12 ) لسنة 2010، يكون يوم الأحد الموافق 30/4/2023 إجازة لجميع الجهات المذكورة، على أن تخصم من الإجازة السنوية للموظف. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال