إدارة القضايا تكسب قضية تحكيمية طالبت فيها شركة “شينهان” الكورية للإنشاءات بتعويض بقيمة تجاوزت 660 مليون دينار

أعلنت إدارة القضايا الليبية أمس الأربعاء عن تمكن قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا برئاسة المستشار “أحمد بازامة” من كسب القضية التحكيمية المقامة من شركة شينهان الكورية للإنشاءات ضد الدولة الليبية والتي طالبت فيها بتعويضات بقيمة تجاوزت 660 مليون دينار.

وأوضحت إدارة القضايا بأن الشركة الكورية طالبت بتعويضات بأكثر من 660 مليون دينار ليبي مع الفوائد المستحقة حتى تاريخ السداد الكامل والتعويض عن جميع المصاريف القانونية التي تكبدتها في دعوى التحكيم، بعد ادعائها بإخلال الجهات الليبية المتعاقدة معها وهما جهازي تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق على تنفيذ 4 مشاريع تتعلق بعقود إنشاء مباني سكنية في مدن زليتن وطرابلس والزاوية.

وأضافت بأن هيئة التحكيم قضت برفض جميع طلبات الشركة المدعية وإلزامها بدفع تكاليف التحكيم التي تكبدتها دولة ليبيا في غضون 60 يومًا من تاريخ الإخطار بهذا الحكم النهائي، ودفع مبلغ مليون و267 ألف جنيه إسترليني للدولة الليبية أتعاب المحاماة وتكاليف الخبراء والشهو، التي تكبدتها دولة ليبيا في التحكيم.

