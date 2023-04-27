عقيلة يبحث مع باشاغا قانون الميزانية العامة للدولة

القبة 27 أبريل 2023 (وال)- بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، عددٍ من الملفات الخدمية ذات العلاقة بالمواطن، بالإضافة إلى قانون الميزانية العامة للدولة، والتشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

وأفاد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن عقيلة أكد خلال لقائه اليوم الخميس في القبة، بحضور وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبو زقية، دعمه الكامل للحكومة الليبية وثقته في قدرتها على تحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

وأوضح المركز أنه تم أيضًا خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي الراهن، ودور الحكومة في دعم مسار لجنة ( 6+6 ) لإقرار قانون الانتخابات، وآخر مستجدات عمل الحكومة من خلال الوزارات والجهات التابعة.

وبحسب نفس المصدر فقد باشاغا لــ “عقيلة”؛ مشروع مقترح قانون أعدته حكومته بخصوص إدارة الحكم المحلي وإنشاء المحافظات. (وال)

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