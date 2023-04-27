صيانة 80 % من خط نقل الطاقة شمال بنغازي سي فرج

بنغازي 27 أبريل 2023 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء مواصلة العمل على استكمال صيانة خط نقل الطاقة (شمال بنغازي – سي فرج جهد 400 ك.ف) الذي وصل إلى ما نسبته 80 % من الإنجاز.

وأكدت الشركة – عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك – أن صيانة الخط سيتيح إمكانية نقل الطاقة من محطة توليد شمال بنغازي إلى سي فرح جهد 400/220 ك.ف ومحطة القوارشة جهد 220 ك.ف.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأعمال ستساهم في تحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية في المنطقة، بعد استكمال أعمال الصيانة التي تنفذها شركة واحات الشاطئ بالتعاون مع شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة.

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الشركة لتكثيف الجهود لاستكمال مشروعات خطوط نقل الطاقة بما فيها أعمال الصيانة، نظرًا لأهميتها في تحسين أداء الشبكة الكهربائية. (وال)

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