نقابة الصيادين بسرت تُكرّم الجهات التي ساهمت في تنظيف وإزالة العوائق بمرفأ المدينة

سرت 27 أبريل 2023 (وال)- كرّمت نقابة صيادي الأسماك والإسفنج سرت اليوم الخميس، المؤسسات التي ساهمت في الوقوف مع الصيادين في تنظيف وإزالة العوائق التي تواجه مرفأ الصيد البحري بسرت.

وحضر الاحتفالية عميد البلدية ورئيس وعددٍ من أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، ومراقب التربية والتعليم، ومدير الشركة العامة لخدمات النظافة، ومدير إدارة منفد ميناء سرت البحري، ومدير إدارة أمن السواحل بالمدينة، وعددٍ من المسؤولين بالمدينة.

وأشادت نقابة الصيادين خلال الاحتفالية بكافة الجهود التي بذلت وساهمت في دعمها، حيث منحت شهائد الشكر والتقدير إلى بلدية سرت والغرفة الأمنية، والأمن الداخلي، وأمن السواحل، ومنفذ ميناء سرت البحري، ومراقبة الاقتصاد، وشركة النظافة، وفوج كشاف سرت، ومحلة سرت المركز، ومحلة الرباط الأمامي.

كما قدمت الشكر لكل من ساهم في العمل بمرفاء صيد الأسماك، حتى أصبح بحلة رائعة من كافة الجوانب، كما منحت النقابة درع الوفاء للمرحوم الحاج محمد السريتي نقيب الصيادين السابق، على المجهودات التي كان قد بذلها من أجل الصيادين النقابة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال