أكثر من 30 ألف قنطار حصة طبرق من أعلاف الحيوانات

أخبار ليبيا 24 – خاص

عضو اللجنة العليا لتوزيع الأعلاف، رمضان بوسليمة، لأخبار ليبيا 24، إن حصة بلدية طبرق من أعلاف الحيوانات بلغت 30.69 ألف طن من الشعير.

وأوضح بوسليمة، إن الحصة ستوزع داخل نطاق البلدية من كمبوت شرقا إلى عين الغزالة غربا والجغبوب جنوبا، وبالإضافة إلى بلدية البردي.

وأضاف، أنّه تمّ تخصيص 7 كيلوغرامات للأغنام والماعز و15 كيلوغراما للأبقار والإبل والخيول.

وحدد مكتب الاقتصاد والاستثمار التابع لبلدية طبرق سعر القنطار من مصدره 100 دينار، مضاف إليها سعر النقل من بنغازي إلى طبرق 3 دينار للقنطار والمناولة والشحن والتفريغ دينار واحد وتأجير المخازن والتخزين ديناران ورسوم خدمات ديناران للقنطار الواحد، ليصبح أجمالي المبلغ للقنطار 108 دينار.

وأوضح بوسليمة، أن توزيع الكميات جاء بناء على آخر تعداد للمواشي لعامي 2019/2020، لافتا إلى وصول دفعات كثيرة وأن البقية في طريقها للوصول وهذه هي الدفعة الأولى.

وحذّر أي شخص من التلاعب في الأسعار، وطالب بوسليمة الجميع الالتزام بتعليمات اللجنة العليا من حيث التوزيع والأسعار. وقدمت الأعلاف عن طريق لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.