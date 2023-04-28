أسعار النفط تتجه لانخفاض أسبوعي على الرغم من ارتفاعها اليوم

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، غير أنها تتجه للأسبوع الثاني من الانخفاضات، حيث أثرت البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة على توقعات الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو بمقدار 47 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 78.84 دولار للبرميل فجر اليوم، بينما ارتفعت عقود يوليو الأكثر نشاطا عند التداول 52 سنتا أو 0.5 بالمئة مرتفعة عند 78.63 للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.05 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين القياسيين بنحو 3.5 بالمئة هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن النمو الاقتصادي الأمريكي تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأول، على الرغم من انخفاض مطالبات البطالة في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل.

كما يشعر المستثمرون بالقلق من أن الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية التي تكافح التضخم قد تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة، وينتظر مستثمرو النفط توجيهات بشأن الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة والاقتصاد العالمي.