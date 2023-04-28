صعود أسعار الذهب في السوق الليبي الجمعة 28 ابريل 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 28/04/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر اونصة الذهب اليوم :

آونصة الذهب 1988.2 $

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب251.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب292.83 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب306.77 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب334.66 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب270 ~285 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب 315 ~335 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب315 ~355 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب335 ~365 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار