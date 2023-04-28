صعود أسعار الذهب في السوق الليبي الجمعة 28 ابريل 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 28/04/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
سعر اونصة الذهب اليوم :
آونصة الذهب 1988.2 $
سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب251.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب292.83 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب306.77 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب334.66 دينار
سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب270 ~285 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب 315 ~335 دينار
سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب315 ~355 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب335 ~365 دينار
سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار
▪️لما بتشري :
▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار
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