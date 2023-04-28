اقتصاد

إدارة انفاذ القانون تشرع في هدم المباني المخالفة بخط السكة الحديدية في مدينة الخمس

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 28 أبريل 2023 (وال)- شرعت إدارة انفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في إزالة وهدم المباني المخالفة بحرم خط السكة الحديدية الممتد من مدينة الخمس إلى سرت، وذلك بعد إنقضاء المهلة القانونية للأشخاص المخالفين بالإخلاء وفقًا للتشريعات النافذة.
وأوضحت الإدارة – عبر صفحتها على فيسبوك – أنها قامت أمس الخميس، بإزالة العديد من المباني داخل الحدود الإدارية لبلدية الخمس رفقة جهاز الشرطة الزراعية.
وأشارت الإدارة إلى أن هذا العمل سيستمر إلى حين ازالة كافة المخالفات بناء على التعليمات الصادرة بالخصوص. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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