شاهد… الدبيبة يوضح بشأن استمرار صرف منحة الزوجة والابناء

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة استمرار حكومته في خطة صرف علاوات الزوجة والأبناء رغم المعوقات .

وقال الدبيبة خلال مشاركته في ملتقى لإحياء اليوم الوطني للمرأة الليبية، أن منحة الزوجة والبنات جاءت مناصفة بين الطرفين ردًا على مايتردد عن اضطهاد الزوج وأخذ المنحة من زوجته .

وأضاف الدبيبة أن تقسيم منحة الزوجة والبنات بأسم الطرفين حتى تصرف البنت حاجاتها مثل ما يأخذ الرجل حاجاته بشكل او بآخر رغم احتجاج العديد من الاطراف حول هذا القرار مؤكدًا في الوقت ذاته على استمرار صرف منحة الزواج مرة أخرى رغم المعوقات وذلك دعمًا للمرأة والأسرة الليبية .

وأشار الدبيبة خلال كلمته، إلى دور الحكومة المساند للمرأة ضمن حقها الأصيل من خلال توحيد جدول المرتبات، ورفع الحد الأدنى من المعاشات الضمانية، والبدء الفعلي في برنامج التأمين الطبي للمتقاعدات، وصرف علاوة الزوجة والأبناء.

ودعا الدبيبة السيدات إلى التوجه إلى القطاع الخاص قائلا إنه القطاع الفائز، قائلا: «اليوم أصبح هناك الكثير من سيدات الأعمال واقتحمن سوق التجارة والمصانع… اذهبوا إلى القطاع الخاص ودعوا عنكم الوظيفة العامة».

وتابع: «لا بد من مزاحمة الرجال في إدارة الأعمال والشركات والقطاع الخاص، أسسن الشركات وقمن بإدارتها، وهناك مهندسة أنشأت شركة مقاولات وتبني ولديها عمال وتذهب إلى السوق وتشتري مستلزمات شركتها وتنفذ أعمال لم يفعلها نظراؤها من الرجال».