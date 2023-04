ليبيا تحتل الترتيب الأول إفريقيا في قائمة المستوردين من مصر

سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الأفريقية نحو 2.11 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

وقالت صحيفة «العربي الجديد» إنّ قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة السمراء بلغت 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 506 ملايين دولار، وجاءت ليبيا على رأس قائمة المستوردين الأفارقة من مصر.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تصدر ليبيا لقائمة الدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية بقيمة 317 مليون دولار.

وجاء عقب ليبيا، جمهورية السودان بـ226 مليون دولار، والجزائر بـ217 مليون دولار، والمغرب بـ191 مليون دولار، وتونس بـ86 مليون دولار، وفقا للتقرير.

وبحسب التقرير تضمنت أبرز الصادرات مواد البناء بقيمة 422 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بـ358 مليون دولار، والصناعات الغذائية بـ242 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 185 مليون دولار.

وشملت القائمة كذلك الصناعات الطبية بقيمة 103 ملايين دولار، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بـ98 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 80 مليون دولار.

وبلغت صناعة الغزل والمنسوجات نحو 47 مليون دولار، والأثاث بـ24 مليون دولار، والمفروشات بـ18 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 15 مليون دولار، والصناعات اليدوية بـ14 مليون دولار.

وعلى جانب آخر، كشف تقرير للمجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية، في أول شهرين من عام 2023، إلى نحو 665 مليون دولار، مقابل 645 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة نمو 3%.

واحتلت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 368 مليون دولار، تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة تراجع في القيمة 5%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 123 مليون دولار، بنسبة نمو 38%.

وبلغت الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية حوالي 50 مليون دولار، وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة تراجع في القيمة بلغت 5%، فيما سجلت باقي المجموعات الدولية نحو 85 مليون دولار وتمثل 13% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال الفترة نفسها.

وجاءت السعودية على رأس القائمة بقيمة صادرات 69 مليون دولار، ثم ليبيا بـ44 مليون دولار وفلسطين 40 مليونا والولايات المتحدة 38 مليونا واليمن 32 مليونا والأردن 31 مليونا وإيطاليا 22 مليونا وهولندا 21 مليونا والسودان 21 مليونا وسورية 19 مليونا.

