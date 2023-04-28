خاص.. “الزحاف” يُعلق لصدى حيال قرار حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية على غير الليبيين

تحدث المحامي والخبير القانوني “د. صالح الزحاف” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حيال قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، حيث علق “الزحاف” قائلًا: هذا القرار يهدف للحد من المنافسة التجارية المباشرة للوافدين سواء إن كانوا عرب أو أجانب وهذا النوع من النشاط هو نشاط تجاري وليس إستثماري، وبالتالي لا يتعارض مع قانون الاستثمار الأجنبي أو الوطني حيث أن العمل التجاري دائمًا هو قصير الأجل والاستثماري متذبذب من ثلاث سنوات فما فوق وبالتالي لا تعارض بين هذا القرار وقانون الاستثمار الأجنبي .

مُضيفاً: وإن كان حقيقة ربما سيؤدي إلى انتقال الرخصة إلى رخصة وصورية والعمل الصوري من الطرف الليبي وبقاء النشاط للطرف الأجنبي، كما أن هذا مرض تعاني منه الشعوب التي ابتليت بالقطاع العام وسيطرت الوظيفة بالقطاع العام على الثقافة الوطنية وبالتالي الحل الجذري هو محاربة القطاع العام والكسل الوظيفي الذي يعاني منه المجتمع الليبي بكامله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية