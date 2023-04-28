أفادت مصادر مطلعة، الجمعة عن صدور تعليمات جديدة للمسافرين الليبين عبر منفذ امساعد المصري

ونبهت المصادر جميع المسافرين الليبين عبر منفذ امساعد البري قاصدين الدخول لمصر عبر منفذ السلوم البري أن هناك تغييرات امنية حدثت بمنفذ السلوم من حيث دفع الرسوم عند الدخول

ووفقًا للمصادر تضمنت القرارات الجديدة دفع مبلغ السابق 350 جنية كرت مسافرين على كل راس مسافر عند عبور بوابة الشويش عطيه حلاوة السلامة بالإضافة إلى مبلغ آخر جديد 250 جنية مصري تم فرضه عليهم بدل الختم لدى أقرب قسم جوزات وذلك قبل مرور سبع ايام من دخول مصر عبر البر وسوف يوضع له الختم اثناء دخول مباشرة .

وأشارت المصادر الى دفع ملصق 25 دولار و75 جنية لكل راكب ينوي الوصول إلى السلوم وليس معه مركبته الخاصة وفي حال رجوع المسافر مع نفس المعبر سوف يطالب بدفع 350 جنية كرته و15 جنية كرت جوازات بالإضافة إلى دفع 850 جنية مصري لمن لم يقوم بدفع 250 الرسوم الجديدة عند الدخول كمخالفة.