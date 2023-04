ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في نهاية تعاملات الجمعة، للجلسة الثانية على التوالي، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تراجع ‏إنتاج النفط الخام وفي الوقت نفسه زيادة الطلب على الوقود، لكنها سجّلت خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

وأثّرت البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة على توقعات الطلب على النفط، وهبطت بالأسعار إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.17 دولار أو 1.5% إلى ‏‏79.54 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع ‏العقد الأكثر تداولاً لشهر يوليو 2.7% إلى 80.33 دولار عند التسوية، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.02 دولار أو 2.7% إلى 76.78 ‏دولار عند التسوية.، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ورغم أن الخامين سجلا مكاسب يومية فإنهما انخفضا للأسبوع الثاني على التوالي، ‏وسجل خام برنت انخفاضاً للشهر الرابع وسط تأثير البيانات الاقتصادية الأميركية ‏المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة على توقعات الطلب.‏

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة، فقد انخفض إنتاج الخام الأميركي في فبراير شباط ‏إلى 12.5 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر، وارتفع ‏الطلب على الوقود إلى ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ ‏نوفمبر.‏

وتراجعت أسعار الخام خلال الأسابيع والأشهر الماضية في ظل المخاوف من ‏احتمال أن تؤدي تحركات رفع الفائدة إلى خفض الطلب.‏

The post رغم ارتفاعها.. أسعار النفط تُسجل خسائر أسبوعية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا