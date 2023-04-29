مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة بسلخانات رقدالين 

رقدالين 29 أبريل 2023 (وال) – صادرت دوريات الحرس البلدي رقدالين خلال حملة تفتيشية قامت بها أمس الجمعة، كميات كبيرة من اللحوم غير المطابقة للمواصفات الصحية.

وأفاد المكتب الإعلامي للحرس البلدي، أن الحملة شملت السلخانات داخل نطاق المدينة، حيث ضبطت لحوم فاسدة من قبل الطبيب البيطري المختص المرافق للحرس البلدي للكشف على الذبائح، حيث اتضح حقنها بمواد علاجية (مضادات حيوية) ولم تصل إلى فترة الأمان الموصى بها، وتعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري .

وقال، بأنه أتخذت الإجراءات الفورية والعاجلة وأعداد محضر أعدام وإتلاف الكميات المصادرة والتخلص منها بالمكب العام.

وأكد المكتب الإعلامي، أن هذه الحملات ستتواصل لضبط المخالفين، وردعهم عن أفعالهم المخالفة وفق إجراءات قانونية، فيما يتعلق بصحة وسلامة المواطنين. (وال _ رقدالين)

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