ليبيا في الترتيب العاشر عالميا من حيث الاحتياطي النفطي

بحسب الدراسات يقدر احتياطي النفط في ليبيا بـ 48 مليار برميل، في المرتبة 10 عالميا، والأولى إفريقيا، والخامسة عربيًّا.. إليك تراتيب أكثر 10 دول من حيث الاحتياطي النفطي.
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