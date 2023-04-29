اقتصاد

ليبيا في الترتيب العاشر عالميا من حيث الاحتياطي النفطي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

بحسب الدراسات يقدر احتياطي النفط في ليبيا بـ 48 مليار برميل، في المرتبة 10 عالميا، والأولى إفريقيا، والخامسة عربيًّا.. إليك تراتيب أكثر 10 دول من حيث الاحتياطي النفطي.

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    شبكة الرائد الاعلامية

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