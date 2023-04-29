ليبيا أكبر مستورد أفريقي للسلع المصرية خلال الربع الأول من 2023

طرابلس 29 أبريل 2023 (وال)- أظهر أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تصدر ليبيا لقائمة الدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية بقيمة 317 مليون دولار.

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الأفريقية نحو 2.11 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الواردات نحو 506 ملايين دولار.

وأوضح التقرير أن أبرز القطاعات التي شكلت هيكل الصادرات المصرية إلى قارة إفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري، تضمنت مواد البناء بقيمة 422 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بـ358 مليون دولار، والصناعات الغذائية بـ242 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 185 مليون دولار.

كما شملت القائمة الصناعات الطبية بقيمة 103 ملايين دولار، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بـ98 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 80 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بـ47 مليون دولار، والأثاث بـ24 مليون دولار، والمفروشات بـ18 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 15 مليون دولار، والصناعات اليدوية بـ14 مليون دولار. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال