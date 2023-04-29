تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 29 ابريل 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 29 ابريل 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 29 ابريل 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.776 د‫.‬ل – للبيع – 4.7522 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1475 ~5.1425 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.6400 ~5.6000 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

615 دينار

▪️ الباوند =6.28 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.1675 ~5.1625 دينار

▪️ تحويل دبي المشير طرابلس 🇱🇾

حواله 5,17 دينار

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب250.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك =254.00 للجرام

دولار بشيك التجارة والتنمية =5.32 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار =4.80% الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار =2.90% الامان