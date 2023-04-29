تواصل مشاورات الشراكة المجتمعية ببلدية قمينس

قمينس 28 أبريل 2023 (وال)- يواصل مكتب الشراكة المجتمعية ببلدية قمينس، مشاوراته لتنفيذ خطته الرامية إلى مشاركة المجلس البلدي قمينس في عمله وحل كل المختنقات التي تواجه سير تنفيذ المشاريع المهمة داخل نطاق البلدية، والتي تمتد حدودها الإدارية من محلة جروثة شرقًا إلى منطقة سيدي عبدالعاطي غربًا.

وأوضح رئيس مكتب الشراكة المجتمعية ببلدية قمينس محمد العزومي – لمراسل “وال” – أن خطة المكتب اعتمدت على تشكيل عددٍ من اللجان الداخلية، تتوزع مهام هذه اللجان كلا حسب تخصصه وتتوزع كذلك حسب محلات البلدية المترامية من أجل إيصال صوت مواطني المناطق إلى المجلس البلدي وتقديم الاحتياجات ذات الأولوية.

وكان مكتب الشراكة باشر اجتماعاته والتي عقد أولها في بلدية قمينس والثاني في منطقة المقرون، بحضور عددٍ من نشطاء محلات قمينس، حيث بحثت خلال هذه الاجتماعات خطة العمل التي سيسلكها المكتب في الأيام القادمة.

يذكر أن بلدية قمينس تشهد تنفيذ الكثير من مشاريع البنية التحتية، ومشاريع إنشاء مدارس في كلا من قمينس وجروثة وكركوة والمقرون، إضافة إلى تنفيذ مشاريع رصف الطرق وتعبيدها بالعديد من محلات بلدية قمينس. (وال) ع م/ ر ت

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