الدبيبة : تركيا أبرز مثال على نموذج الدولة الناجحة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، السبت، إن تركيا تعد أبرز مثال على نموذج دولة ناجحة.

كلمة الدبيبة جاءت خلال خطابه في مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء بمطار أتاتورك بإسطنبول، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي إشارته إلى دور الرئيس أردوغان في بناء تركيا الحديثة، قال الدبيبة: “تركيا هي أبرز مثال على نموذج دولة ناجح اليوم، ونرى نموذجا تركيا يخدم شعبه وأمته ووطنه”.

وهنأ في هذا الإطار تركيا بارتقائها إلى نادي الدول المستخدمة للطاقة النووية، بعد تزويد محطة “آق قويو” للطاقة النووية بولاية مرسين (جنوب) بأول شحنة وقود نووية.

ولفت إلى أن المحطة تغطي 10 بالمئة من احتياجات تركيا من الطاقة الكهربائية.

وشدد أن تركيا بقيادتها الحكيمة وحكومتها تبدي موقفا راسخا وحازما تجاه كل التحديات والعقبات عبر ما تمتلكه من قدرات كبيرة.

كما أشار الدبيبة إلى تضميد تركيا جروح ما سببه زلزال 6 فبراير/ شباط الماضي على وجه السرعة، بقيادة الرئيس أردوغان وموقف الشعب التركي الصلب.

وأكد أن عدد المشاركين الكبير في مهرجان تكنوفيست يعكس مدى تقدم تركيا في مجال علوم الفضاء والطيران والتكنولوجيا.

وأعرب عن شكره في هذا الإطار لتركيا ولشركة “بايكار” الرائدة في صناعات المسيرات التركية، على مساهمتهما في تعزيز أنظمة الدفاع الجوي في ليبيا.

والخميس، انطلقت فعاليات النسخة السابعة لنهرجان تكنوفيست الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم على أرض مطار أتاتورك تحت إشراف “وقف فريق التكنولوجيا التركي” وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

ويعتبر تكنوفيست وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.