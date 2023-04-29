رسو ناقلة بميناء الحريقة لشحن مليون برميل من النفط الخام الحريقة إلى الصين

أخبار ليبيا 24-خاص

رست صباح اليوم السبت على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط الناقلة النفطية “جلوريا ماريس” لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين، وفق ما صرح به مصدر مسؤول لأخبار ليبيا 24.

وقال المصدر، إن هذه الناقلة تحمل علم ليبيريا وقادمة من اليونان، وهي الناقلة السادسة والأخيرة خلال شهر أبريل 2023، مؤكدًا أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، وكذلك المحافظة على البيئة.

وارتفعت أسعار النفط في الغالب بأكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة بعد أن سجلت شركات الطاقة أرباحًا إيجابية وأظهرت بيانات أمريكية تراجع إنتاج الخام بينما كان الطلب على الوقود ينمو.

وفي اليوم الأخير كشهر أمامي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.17 دولار أو 1.5 بالمئة، لتستقر عند 79.54 دولار للبرميل، في حين قفز عقد يوليو الأكثر تداولاً بنسبة 2.7 بالمئة ليستقر عند 80.33 دولاراً.