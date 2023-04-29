اقتصاد

ميناء الحريقة يستلم 210 ألف برميل من النفط الخام من إنتاج حقلي مسلة والسرير

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

29 أبريل، 2023 8:04 م

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