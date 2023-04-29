الوطنية للنفط تقول إن إنتاج النفط بلغ أكثر من 1.211 مليون برميل

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، أن إنتاج النفط الخام بلغ 1.211 مليون برميل يوميًا، فيما بلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل يوميًا، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت أسعار النفط في الغالب بأكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة بعد أن سجلت شركات الطاقة أرباحًا إيجابية وأظهرت بيانات أمريكية تراجع إنتاج الخام بينما كان الطلب على الوقود ينمو.

وفي اليوم الأخير كشهر أمامي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.17 دولار أو 1.5 بالمئة، لتستقر عند 79.54 دولار للبرميل، في حين قفز عقد يوليو الأكثر تداولاً بنسبة 2.7 بالمئة ليستقر عند 80.33 دولاراً.

وعلى الرغم من المكاسب اليومية، فقد انخفض برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع الثاني على التوالي. وسجل خام برنت انخفاضًا شهريًا رابعًا على التوالي، حيث أثرت البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة على توقعات الطلب.