تصدير ستة ملايين برميل من النفط الخام عبر ميناء الحريقة خلال أبريل

أخبار ليبيا 24-خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط خلال شهر أبريل الجاري 6 ملايين برميل من النفط الخام.

وجرى تصدير الشحنات عبر 06 ناقلات نفطية، كان وجهت أغلبها إلى الصين.

وتمّ تصدير 04 مليون برميل إلى الصين، فيما تمّ تصدير مليون برميل إلى بريطانيا، ومليون برميل أخرى إلى وجهة غير محددة.

وكان آخر شحنة قد تم تصديرها، اليوم السبت، وفق ما ذكر مصدر مسؤول بالميناء.

ويستلم ميناء الحريقة النفطي في طبرق النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة، ويتم تخزين النفط الخام المستلم في عدد 10 خزانات عملاقة.

ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي المستلم من الحقلي التابعين لشركة الخليج العربي للنفط، خلال الشهر الجاري، 200 ألف برميل.