البنك الدولي: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيواجهان شحًا كبيرًا في المياه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رجّح البنك الدولي، إمكانية أن تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شحّاً غير مسبوق في المياه.

البنك، وفي أحدث تقرير له، حمل عنوان «اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – حلول مؤسساتية» دعا إلى سلسلة من الإصلاحات بشأن إدارة الموارد تتضمن إصلاحيات مؤسساتية، للتخفيف من حدة الضغوط المائية في المنطقة.

البنك أشار في تقريره إلى «احتمالية انخفاض كمية المياه المتاحة للفرد سنوياً عن الحد المطلق لشح المياه، البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً.

ووفق التقديرات الواردة في التقرير، فإنه، بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية من المياه سنوياً، لتلبية احتياجات المنطقة، موضحاً أن ذلك يعادل إنشاء 65 محطة أخرى لتحلية المياه، بحجم محطة رأس الخير شرق السعودية، وهي الأكبر في العالم في الوقت الحالي» وفق التقرير.