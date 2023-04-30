خاص.. مدير مكتب جوازات إمساعد يوضح لصدى بعض التفاصيل المهمة عن فرض السلطات المصرية رسوم على الليبيين

صرح رئيس مكتب الحوزات بالمنفذ الحدودي مساعد “علي الغزالي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن السلطات المصرية فرضت رسوم بقيمة 350 جنيه مصري على كل مسافر لدخول المعبر، وهذه الرسوم مفروضة على الليبيين فقط.

وأضاف “الغزالي” أن السلطات المصرية فرضت رسم بقيم 250 جنيه مصري، ثم فرضت بدل الختم لدى أقرب قسم جوزات وذلك خلال 7 أيام من دخول الأراضي المصرية، مع رسم آخر بقيمة 30 دولار وهذه مفروضة على جميع الأجانب.

وأفضح الغزالي عن اتفاقية بين المنطقة الحدودية مرسى مطروح وطبرق، تقضي بدخول المواطنين من المدينتين دون تأشيرة، وجرى تنفيذها على المصريين حيث يدخلون بدون تأشيرة، والليبيين لم تنفذ عليهم حيث يدخلون بالتأشيرة.

وأضاف “الغزالي” أن الليبيين ينتظرون ساعات طويلة للدخول إلى مصر، إلى جانب المعاملة السيئة التي يتعرضون لها من بعض الضباط ، بينما يدخل المصريون خلال دقائق، ويجب المعاملة بالمثل لكي تحل هذه الأزمة.

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