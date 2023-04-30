“بن قدارة” يعطي الإذن لبدء أعمال العمرة الشاملة لمجمع مليتة الصناعي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بأنه سيتم البدء في عملية الإيقاف التام لمجمع مليتة الصناعي لغرض إجراء العمرة الشاملة بمجمع مليتة الصناعي وحقل بحر السلام وحقل الوفاء، وذلك بعد تأجيلها لمرات عديدة لأسباب وظروف مختلفة وبتعليماتٍ مباشرةٍ من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدار”.

وأكدت المؤسسة بأنه تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتعويض النقص في الغاز أثناء فترة التوقف وكذلك جاهزية فرق العمل وقطع الغيار.

حيث ستبدأ عمليات العمرة الشاملة للمجمع الصناعي بدايةً من الأول من مايو المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية