أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد بأنه سيتم البدء في عملية الإيقاف التام لمجمع مليتة الصناعي لغرض إجراء العمرة الشاملة بمجمع مليتة وحقل بحر السلام وحقل الوفاء.

وأوضحت المؤسسة بأنها ستباشر أعمال العمرة بعد تأجيلها لمرات عديدة لأسباب وظروف مختلفة وبتعليماتٍ مباشرةٍ من رئيس مجلس إدارة المؤسسة “فرحات بن قدارة”.

وأشارت إلى أن عمليات العمرة الشاملة للمجمع الصناعي ستنطلق بدايةً من الأول من مايو المقبل، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الترتيبات اللازمة لتعويض النقص في الغاز أثناء فترة التوقف.

The post البدء في إجراء العمرة الشاملة بمجمع مليتة الصناعي وحقلي الوفاء وبحر السلام appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا